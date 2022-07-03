أفيخاي ادرعي: حزب الله يورط لبنان

غرّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا :”وفرُوا مصاري المسيرات لطعموا شعبكم هيك هيك فاشلين”.
واضاف “رسالة المقاومه وصلت، حزب الله يورط لبنان”.
وكان قد كتب عبر تويتر :”حزب الله بقول: رسالة المقاومة وصلت ونحن منقول مسيراتهم دمرت في عقر دارها…مهما كانت دعاية حزب إيران في لبنان فلن تستطيع اخفاء حقيقة فشل خطته أمس.. رسالتنا وصلت؟”.
#حزب_الله بقول: #رسالة_المقاومة_وصلت ونحن منقول مسيراتهم دمرت في عقر دارها…مهما كانت دعاية حزب إيران في لبنان فلن تستطيع اخفاء حقيقة فشل خطته أمس..
رسالتنا وصلت؟#دعاية_فاشلة
#رسالتنا_وصلت pic.twitter.com/zVNlGB0bIj
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 3, 2022
وفرُوا مصاري
المسيرات
لطعموا شعبكم
هيك هيك فاشلين #رساله_المقاومه_وصلت #حزب_الله_يورط_لبنان pic.twitter.com/32KDM2ggto
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 3, 2022