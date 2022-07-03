الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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أفيخاي ادرعي: حزب الله يورط لبنان

منذ 29 دقيقة
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي

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غرّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا :”وفرُوا مصاري المسيرات لطعموا شعبكم هيك هيك فاشلين”.

واضاف “رسالة المقاومه وصلت، حزب الله يورط لبنان”.

وكان قد كتب عبر تويتر :”حزب الله بقول: رسالة المقاومة وصلت ونحن منقول مسيراتهم دمرت في عقر دارها…مهما كانت دعاية حزب إيران في لبنان فلن تستطيع اخفاء حقيقة فشل خطته أمس.. رسالتنا وصلت؟”.

 

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