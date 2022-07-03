أفيخاي ادرعي: حزب الله يورط لبنان

غرّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا :”وفرُوا مصاري المسيرات لطعموا شعبكم هيك هيك فاشلين”.

واضاف “رسالة المقاومه وصلت، حزب الله يورط لبنان”.

وكان قد كتب عبر تويتر :”حزب الله بقول: رسالة المقاومة وصلت ونحن منقول مسيراتهم دمرت في عقر دارها…مهما كانت دعاية حزب إيران في لبنان فلن تستطيع اخفاء حقيقة فشل خطته أمس.. رسالتنا وصلت؟”.

#حزب_الله بقول: #رسالة_المقاومة_وصلت ونحن منقول مسيراتهم دمرت في عقر دارها…مهما كانت دعاية حزب إيران في لبنان فلن تستطيع اخفاء حقيقة فشل خطته أمس..

رسالتنا وصلت؟#دعاية_فاشلة

#رسالتنا_وصلت pic.twitter.com/zVNlGB0bIj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 3, 2022