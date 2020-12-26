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أكثر من ألفي حبة كبتاغون في قبضة الأمن

منذ 34 دقيقة
وقيف الرأس المدبّر لشبكة ترويج مخدّرات

وقيف الرأس المدبّر لشبكة ترويج مخدّرات

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صــدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقــات العامة البلاغ التالي:

قُرابة الساعة 2:00 من بعد منتصف ليل 21-22/12/2020، اشتبه عناصر حاجز ” التوَيتي” التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، بشخصٍ على متن سيّارة نوع “أوبّل” لونها أسود، ويدعى:

ع. ص. (مواليد عام 1983، لبناني)
بتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من حبوب “كبتاغون” المخدّرة. بتفتيش السيّارة ضُبِط حوالى /2100/ حبّة من الحبوب المذكورة مخبّأة خلف آلة التسجيل.

كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات عدلية بجرائم تجارة مخدّرات، تزوير ورشوة، انتحال صفة.

أودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص.

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