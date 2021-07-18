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أكثر من 3 آلاف مقترع في انتخابات نقابة المهندسين لغاية الظهر

18 - يوليو - 2021
نقابة المهندسين في بيروت

نقابة المهندسين في بيروت

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تتواصل عملية الاقتراع بكثافة في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، لاختيار نقيب وتسعة أعضاء جدد لمجلس النقابة.

وبلغ عدد المقترعين حتى الظهر 3 آلاف و579 مقترعا، موزعة بين اللوائح المتنافسة وهي: “لنقابة وطنية مهنية” يترأسها مرشح “تيار المستقبل” باسم العويني مدعوما من حركة “أمل”، و”النقابة بيتنا” غير المكتملة ويترأسها المرشح المستقل عبدو سكريه المدعوم من ائتلاف من المهندسين والمتعهدين والاكاديميين وبعض الحزبيين والمستقلين، و”النقابة تنتفض” التي يترأسها عارف ياسين مرشح “الحراك المدني”.

وتجرى الانتخابات في أجواء هادئة لم يعكرها أي خلل، وسط تدابير أمنية وتحضيرات إدارية ولوجستية نظمتها النقابة في الباحات الخارجية لتسهيل عمليات الاقتراع.

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