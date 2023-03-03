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ألفّوا عصابة مسلّحة وتعدّوا على المواطنين.. فوقعوا في قبضة الجيش

منذ 12 دقيقة
ألفّوا عصابة مسلّحة وتعدّوا على المواطنين

ألفّوا عصابة مسلّحة وتعدّوا على المواطنين

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 3/3/2023، وبعد عملية رصد ومتابعة، دهمت قوة خاصة من مديرية المخابرات في مدينة صور مبنى كان يختبىء فيه المواطنان (و.ص.) و(ع.د.) والسوري (س.ع.) وأوقفتهم لتأليفهم مع آخرين عصابة مسلحة تفتعل إشكالات وتتعدى على المواطنين في المدينة وجوارها. والأول أحد أبرز المطلوبين لارتكابه جرائم محاولة القتل، والسرقة والسلب والإتجار بالمخدرات. كما أقدم بتاريخ 9/3/2022 على إطلاق النار نحو أشخاص بعد سلبهم مبلغًا كبيرًا من المال في أحد مطاعم المدينة، مُوقعًا إصابات بليغة بينهم. كذلك تهجَّمَ الموقوف (ع.د.) بتاريخ 28/ 11/ 2022 على قسم الطوارىء في مستشفى جبل عامل وحطَّم محتوياته. وقد ضُبط في حوزتهم سلاحان حربيان وذخائر وهواتف خلوية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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