الجمعة 1 شوال 1444 ﻫ - 21 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألف عنصر أمنيّ لم يتقاضوا الـ 100 دولار.. فهل يُصحّح الخطأ؟

منذ 17 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

MTV
A A A
طباعة المقال

لم يحصل ١٠٠٠ عنصر من قوى الأمن الداخلي جرى إلحاقهم بحماية الشخصيات في أمن الدولة على ١٠٠ دولار أميركي، على غرار سائر عناصر قوى الأمن الداخلي.

وفي التفاصيل أنّ مذكرة تفاهم كانت وقّعت بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP بشأن تنسيق الدعم الدولي المقدّم لقوى الأمن.

وبموجب هذه المذكرة، بدأ عناصر قوى الأمن خلال هذا الشهر الحصول على ١٠٠ دولار أميركي في إطار تنفيذ برنامج “دعم سبل العيش”، المموّل من الولايات المتحدة الأميركية وبتنفيذ مباشر من UNDP.

وعلى الرغم من أن الألف عنصر المذكورين يتقاضون تعويضاتهم وطبابتهم والحسومات على رواتبهم من قوى الأمن، إلا أن المديرية لم تدرج أسماءهم في اللوائح الإسمية المعنية في البرنامج، ما منع حصولهم على “الفريش”، على غرار زملائهم، وهم بأمس الحاجة إليه.

فهل سيصحّح هذا الخطأ؟

    المزيد من أخبار لبنان

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: لعل بركة هذا العيد تحل على لبنان واللبنانيين
    المتهمون بجريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية- زحلة
    كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية- زحلة
    مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
    مفتي الجمهورية يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

    الأكثر قراءة

    العيد- تعبيرية
    هذه الدول التي اعلنت عيد الفطر يوم السبت
    الفنانة شيرين عبد الوهاب
    بالصورة.. شيرين بشكل مختلف وتغيير جذري
    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    دول عربية وإسلامية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر