ألف عنصر أمنيّ لم يتقاضوا الـ 100 دولار.. فهل يُصحّح الخطأ؟

لم يحصل ١٠٠٠ عنصر من قوى الأمن الداخلي جرى إلحاقهم بحماية الشخصيات في أمن الدولة على ١٠٠ دولار أميركي، على غرار سائر عناصر قوى الأمن الداخلي.

وفي التفاصيل أنّ مذكرة تفاهم كانت وقّعت بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP بشأن تنسيق الدعم الدولي المقدّم لقوى الأمن.

وبموجب هذه المذكرة، بدأ عناصر قوى الأمن خلال هذا الشهر الحصول على ١٠٠ دولار أميركي في إطار تنفيذ برنامج “دعم سبل العيش”، المموّل من الولايات المتحدة الأميركية وبتنفيذ مباشر من UNDP.

وعلى الرغم من أن الألف عنصر المذكورين يتقاضون تعويضاتهم وطبابتهم والحسومات على رواتبهم من قوى الأمن، إلا أن المديرية لم تدرج أسماءهم في اللوائح الإسمية المعنية في البرنامج، ما منع حصولهم على “الفريش”، على غرار زملائهم، وهم بأمس الحاجة إليه.

فهل سيصحّح هذا الخطأ؟