الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 3 يناير 2024 |
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ألمانيا تحذر رعاياها في لبنان.. غادروا فوراً!

منذ 39 دقيقة
الخارجية الألمانية

الخارجية الألمانية

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حذّرت وزارة الخارجية الألمانية من، “تزايد مخاطر تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس بعد مقتل الرجل الثاني في الحركة الإسلامية، ودعت رعاياها إلى مغادرة لبنان على وجه السرعة”.

وأشارت الى، أنه “لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع من جديد واتساع النزاع خصوصا بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في منطقة بيروت في 2 كانون الثاني 2024. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان، وصولاً إلى المناطق المدنية في جنوب بيروت”.وشددت على، أن “الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية”، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرة هذا البلد “بأسرع وسيلة ممكنة”.

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