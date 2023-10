ألمانيا تحضّ رعاياها على مغادرة لبنان

حضّت وزارة الخارجية الألمانيّة المواطنين الألمان على مغادرة لبنان .

كما حضّتهم، في منشور عبر منصة “إكس”، على تسجيل تفاصيل الاتصال الخاصة بهم على بوابة إلكترونية تتعلق بالأزمة، وأن يكونوا على دراية بإرشادات السلامة الحالية في البلاد، وفق “رويترز”.

All German nationals in #Lebanon should register urgently in the #ELEFAND system if not already done so 👉 https://t.co/p1m4Sa4cqc

This will allow us to keep you fully informed. Please sign out once you have left #Lebanon. (2/2)

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 19, 2023