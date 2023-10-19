الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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ألمانيا تحضّ رعاياها على مغادرة لبنان

منذ دقيقتين
وزارة الخارجية الألمانية

وزارة الخارجية الألمانية

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حضّت وزارة الخارجية الألمانيّة المواطنين الألمان على مغادرة لبنان .

كما حضّتهم، في منشور عبر منصة “إكس”، على تسجيل تفاصيل الاتصال الخاصة بهم على بوابة إلكترونية تتعلق بالأزمة، وأن يكونوا على دراية بإرشادات السلامة الحالية في البلاد، وفق “رويترز”.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد حذرت مواطنيها في وقت سابق، من السفر إلى “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية ولبنان، مشيرة إلى خطر وقوع هجمات واحتمال مزيد من التصعيد للصراع بين تل أبيب وحماس.

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