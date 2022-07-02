ألوان غريبة في بحر صيدا.. "مش خرج سباحة"

لاحظ المواطنون في صيدا تحوّل لون مياه البحر الى اللون الأخضر، ما دفع ناشطين بيئيين مناشدة السلطات المعنية التدخل لمعالجة الموضوع، اذ إن هذه المياه ملوثة ولا تصلح للسباحة.

وفي حديث لصوت بيروت انترناشونال، أفاد الناشط البيئي “ربيع عوجي” بأن هذه المياه تأتي من النهر الاولي ومصدرها الاساسي بحيرة القرعون، وتمر عبر انابيب مخصصة لمعمل انتاج الطاقة الكهرمائية، قبل ان تصب في البحر قبالة مدينة صيدا.

ولفت الى ان التيارات في البحر هي التي دفعت هذه المياه الخضراء الى الشاطئ.

وقال ان هذه المياه ليست آثنة لكنها ملوثة، مؤكدًا ان لها تأثيرات سلبية على الكائنات البحرية والأشخاص الذين يمارسون هواية السباحة في هذه المياه.

كما أكد أن البكتيريا الموجودة في هذه المياه تسبب حالات جلدية، مطالبًا الجهات الرسمية باتخاذ اجراءات سريعة في هذا الاطار.

وذكر أن عمل الجمعيات ينحصر في القاء الضوء على هذه المشاكل، أماّ الاجراء التنفيذي فهو من وظيفة الوزارات المختصة.