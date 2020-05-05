أمامنا الكثير من المشاريع.. عون: لتوحيد الصيغ في موضوع مكافحة الفساد

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حيى رئيس الجمهورية ميشال عون، “في ذكرى شهداء لبنان والصحافة المصادف غدا الأربعاء”، “شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته”.

وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “نذكر اليوم أيضاً كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعاً عنه، أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوماً الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين”.

وأضاف عون، “أمامنا مشاريع واقتراحات قوانين عدة في موضوع مكافحة الفساد، ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقا للأصول”.

وأعلن عون انه “ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والاعفاءات ومطالب المؤسسات على أنواعها”.

على صعيد اخر، اشار عون الى ان “ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها تخطى المقبول، ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة”.