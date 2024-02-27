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أمريكا قلقة وتحذر من تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله

منذ 27 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية (الثلاثاء 27-2-2024) إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التوتر بين إسرائيل وحزب الله، وأضافت أن إسرائيل أكدت لواشنطن أنها تريد حلا دبلوماسيا للقضية.

وكان حزب الله قد اعلن أنه استهدف اليوم الثلاثاء قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق “بدفعة صاروخية كبيرة من راجمات عدة”، في المقابل شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وقال الحزب إن الاستهداف يأتي ردا على الغارتين الإسرائيليتين أمس على بلدة بوداي في محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.
وتم إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الصواريخ سقطت على قاعدة ميرون شمال غرب مدينة صفد، حيث تقع واحدة من أهم القواعد الجوية للرصد والمراقبة، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوّت مرات عدة في بلدات “سعسع” و”كفار حوشن” و”دوفيف” و”سفسوفة” بالجليل الأعلى.

كما أعلن الحزب إنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بمزارع شبعا المحتلة، وحقق إصابة مباشرة.

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