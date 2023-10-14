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أمر سكان قرى بشمال إسرائيل بالاحتماء إثر اشتباه تسلل لبناني

منذ 42 دقيقة
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سكان خمسة قرى في شمال إسرائيل أمروا بالاحتماء اليوم السبت في ملاجئ بسبب احتمال التسلل المسلح من لبنان.

يذكر أنه أطلق حزب الله، السبت، صواريخ من داخل لبنان على مواقع عسكرية إسرائيلية، داخل أراض تحتلها إسرائيل، وردت الأخيرة بإطلاق قذائف مدفعية.

وأفادت مراسلتنا بإطلاق صواريخ على الموقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا، ضمن مزارع شبعا التي يقول لبنان إنها جزء من أراضيه واحتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967.

ورد الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي على مصادر إطلاق النيران داخل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت لاحق، أصدر حزب الله بيانا تبنى فيه الهجوم.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، السبت، اشتعلت الجبهة الشمالية، وصارت تشهد بشكل شبه يومي اشتباكات تبدأ بإطلاق قذائف على إسرائيل وعمليات تسللل.

وقال الجيش اللبناني إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة قتلت مصور وكالة “رويترز” عصام عبد الله وأصابت 6 آخرين في بلدة علما الشعب.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها ستقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ما أسمته “القتل الإسرائيلي المتعمد” لعصام عبد الله، وهو مواطن لبناني وصحفي برويترز.

وقال شاهد من رويترز في مكان الحادث إن عبد الله قتل في جنوب لبنان أمس الجمعة عندما أصابت صواريخ أطلقت من اتجاه إسرائيل مجموعة من الصحفيين.

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