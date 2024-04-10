أمطار رعدية تسيطر على لبنان.. كيف سيبدو الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: تستمر سيطرة المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الأربعاء حيث يتجه شرقا وينحسر تدريجيا مع بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال النهار مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق. تتراجع حدة الأمطار تدريجا مساء.

– الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

– الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر وتشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد، تنحسر الأمطار خلال الليل.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين10 و 40كم.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 60 و % 80.

– حال البحر: مائج اجمالا.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 06.13

– ساعة غروب الشمس: 19,6 .