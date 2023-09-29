الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023 |
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أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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يستمر الطقس الخريفي مستقراً لغاية مساء غد السبت مع بقاء الحرارة مرتفعة وفوق المعدل بحدود الدرجتين الى ثلاث درجات لتعود وتنخفض بشكل تدريجي. ومن المتوقع أن يبدأ منخفض جوي جزئياً ليل غد السبت ولغاية الاربعاء وبفعالية متفاوتة بين يوم وآخر يحمل معه امطار متفرقة غزيرة في بعض المناطق وعلى فترات خصوصاص على السواحل والجبال، مع برق ورعد وتساقط حبات البرد.

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة:

١- الحرارة: بين ٢٣ و٣٣ ساحلا وبين ١٤ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٩ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهاراً وتنشط احيانا خصوصاً جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

– السبت: طقس مستقر قليل السحب يتحول متقلب مع احتمال زخات مطر خفيف ومحلي ليلاً وانخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نهارا تنشط احياناً خصوصاً جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س.

– الاحد: طقس غير مستقر مع تساقط امطار رعدية محلية متقطعة وانخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٩ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نهارا تنشط احياناً خصوصاً جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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