أمطار في آب؟

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان هذا الاسبوع مع بقاء الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط وتشكل ضباب على الجبال المنخفضة والمتوسطة فيما يكون الجو مشمس على الجبال العالية وبقاعاً، بالاشارة الى احتمال تساقط مطر خفيف محلي او رذاذ بين الليلة وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية والجبال الغربية.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٦ درجة.

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلّي

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الاربعاء : طقس صيفي اعتيادي قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ صباحاً الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط خاصة على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س