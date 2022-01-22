أمطار وثلوج ورياح شديدة بدءًا من الغد.. فاستعدّوا!

يتأثّر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيًا بمنخفض جوّي متمركز شمال غرب تركيا ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح شديدة تتجاوز ال 90 كم/س حتى مساء الإثنين، ومن ثم يعود ليتأثر فجر الأربعاء بمنخفض جوّي آخر يكون أكثر برودة ويحمل معه رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة وثلوج على مستويات متدنية، وفق ما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم مع رياح شديدة تقارب ال ٩٠ كلم/س فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر (٤ امتار) لذا نحذر من تطايراللوحات الاعلانية على الطرقات. يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وانخفاض سريع وملموس بدرجات الحرارة.مما يؤدي الى تساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٠٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلأ لتلامس ال ٧٠٠ متر خاصة على المرتفعات الشمالية.

الإثنين: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط امطارمتفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية و رياح ناشطة وتساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر صباحًا، تخف حدة المتساقطات تدريجيا اعتبارا من الظهر ويحل محلها موجة من الصقيع والتي تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال١٠٠٠ متر.

الثلاثاء: غائم جزئيًا وارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.، تنشط الرياح ليلاً مع اقتراب المنخفض الجوّي البارد والذي يبدأ تأثيره فجر يوم الأربعاء.

الأربعاء: غائم اجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مما يؤدي الى تساقط الثلوج نهارًا على ارتفاع ١٠٠٠ وما دون في المناطق الشمالية، ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر لتلامس ال ٦٠٠ متر وما دون في المرتفعات الشمالية.