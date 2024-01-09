أمطار وثلوج وصقيع.. استعدّوا للمنخفضات الجوية!

يستمر اليوم الطقس باستقراره وكتله الجافة، قبل وصول سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة التي ستبدأ بالتأثير على لبنان مساءً وتستمر لأيام عدّة، مع انخفاض بدرجات الحرارة، ومستوى تساقط الثلوج إلى ١٦٠٠ متر وقد يتدنى أكثر مطلع الأسبوع المقبل، مع وصول منخفض جوي ثانٍ أشد برودة.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر قليل السحب نهارًا ويتحول متقلب مساءً مع احتمال أمطار رعدية محلية وثلوج على ١٩٠٠ متر، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ متر. أما الرياح فجنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س، وشرقية ليلاً وتصل إلى ٦٠كم/س، بخاصة شمالًا.

الأربعاء: غير مستقر مع تساقط أمطار محلية نهارًا والثلوج تلامس ١٨٠٠ متر، وتصبح غزيرة مع برق ورعد، مع خطر تشكل السيول بعد الظهر ومساء، على أن تتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر، وتكون كثيفة على ١٩٠٠ متر، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١٣ بقاعًا وبين ٦ و١٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانا خاصة شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الخميس: غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة، بخاصة قبل الظهر، مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر وتكون كثيفة على ١٩٠٠ متر، والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية أحيانًا بخاصة شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.