أمطار وسيول.. استعدّوا لأسبوعٍ مُمطر!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحياناً اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل أحيانا لحدود الـ70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار وتلامس ليلا الـ1700 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير الرياح الشرقية الجافة حتى مساء اليوم، حيث تتأثرالمنطقة تدريجاً بمنخفض جوي متمركز حالياً جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة، يحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا، ثلوجا ورياحا ناشطة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع حيث ينحسر تدريجاً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ4 درجات، تنشط الرياح أحيانا بعد الظهر فتصل إلى 65 كلم/س محملة بطبقات من الغبار جنوبا، ترتفع نسبة الرطوبة ليل الثلاثاء/الأربعاء ويتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطارموحلة ومتفرقة أحيانا خصوصاً في المناطق الداخلية والشمالية.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل أحيانا لحدود الـ70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار وتلامس ليلا الـ1700 متر.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار، تشتد غزارة الأمطار خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتصل إلى 1600 متر.

الجمعة: غائم إجمالاً مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خصوصاً جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: شرقية الى جنوبية شرقية نهارا، جنوبية غربية ليلا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و60 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إلى سيء أحيانا بسبب الغبار في الأجواء.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و50 في المئة.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,25.

-ساعة غروب الشمس: 17,20.