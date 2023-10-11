أمن الجنوب يهتزّ مجددًا.. اشتباكاتٌ وقصف عنيف وأنباء عن جرحى في صفوف الاحتلال

في استمرار للتوترات المتلاحقة التي تشهدها جبهة الجنوب اللبنانيّ بشكل يوميّ منذ إطلاق حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” عمليّة “طوفان الأقصى”، يوم السبت الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق قذائف هاون من جنوب لبنان نحو مستوطنة أدميت، وسط الاشتباه في عملية تسلّل.

كما أعلن جيش الاحتلال أنّ مدفعيّته تقصف منطقة الضهيرة في جنوب لبنان، وذلك بعد معلومات عن استهداف موقع إسرائيلي في المنطقة بصاروخين موجهين من قبل حزب الله، حيث قال العدو إنّه تم “استهداف أحد مواقعنا بالجبهة الشمالية بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان”، وسط أنباء عن سقوط جرحى في صفوف جنود الاحتلال.

في هذا السياق، نقلت الجزيرة عن مصدر في حزب الله، أنّ إصابات وقعت في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جراء استهداف موقع حدودي بصاروخين موجهين.

فيما أفادت القناة 14 العبرية، بأنّ حادثة إطلاق صاروخ الكورنيت تجاه برج عسكريّ قرب الحدود اللبنانية كانت صعبة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “طُلب من السكان في رأس الناقورة الدخول إلى الملاجئ والأماكن المحصنة”.

بالمقابل، أفادت قناة “الميادين” بأنّ “جيش الاحتلال يقصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي الضهيرة ويارين في الجنوب”.

بينما أشارت مصادر أمنية للـLBCI، إلى إطلاق صواريخ مباشرة باتجاه مواقع للاحتلال في الضهيرة، فيما تشهد المنطقة اشتباكات وقصف يُعدّ من الأعنف في هذه الأثناء.