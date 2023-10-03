الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمن الدولة تضبط كمية كبيرة من الأسلحة في خيمة للسوريّين

منذ 38 دقيقة
مخيم للنازحين السوريين

مخيم للنازحين السوريين

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أنه و”بعد توافر معلومات حول وجود كمّيّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة في سهل مدينة زحلة، وتحديدًا في خيمة منصوبة على أرض للمدعوّ (إ.ص.)، يقطنها كلّ من السوريّ (م. د.) والسوريّة (ه.ن.)، توجّهت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدّولة إلى المحلّة المذكورة، ودهمت الخيمة وقامت بتفتيشها بحضور كلّ من السوريّين (م- د)، و (ه-ن)،  فعثرت على كمّيّة من الأسلحة الحربيّة وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ألبسة عسكريّة وعدّة هواتف خلويّة وكاميرات.

بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من السوريّين المذكورين بجرم حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، وتبيّن أيضًا دخولهما خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما، والعمل جارٍ حاليّاً لتوقيف باقي المتورّطين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس
    كلاس: إلى متى يبقى اللبنانيون ضحايا التسعير بالدولار؟
    مصرف لبنان
    تعميم جديد من "المركزي" إلى المصارف.. ماذا تضمّن؟
    قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Sandra De aele
    سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
    سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
    أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء