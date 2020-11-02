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أمن الدولة: توقيف شخصين بحوزتهما شيكات مزورة في صور

منذ ساعة واحدة
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه “بعد ورود معلومات اليها عن تداول شيكات مزورة في مدينة صور، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، تمكنت دورية من المديرية من توقيف اللبنانيين (غ.ح) و (ف.ع) في صور بجرم تداول شيكات مزورة”.

كما ضبطت مع أحدهما شيكّين مزوّرين صادرين عن احد المصارف المحلية، الأول بقيمة مليون دولار والثاني بقيمة مليون وثمانية وخمسون الف دولار أميركي.

وبناءً لإشارة النيابة العامة المالية، تم ايداع الموقوفين مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي.

ونبّهت المديرية العامة لأمن الدولة المواطنين بوجوب الحذر خلال اجراء العمليات الماليّة من بيع وشراء، وعدم اجرائها الاّ عبر وسائط ومصادر موثوقة لتلافي وقوعهم ضحايا لأعمال النصب والاحتيال.

 

 

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