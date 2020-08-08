أمن الدولة عن أسماء القضاة: وردت في إفادات وليس على مستندات ملف الانفجار

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أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أن اسماء القضاة التي وردت في وسائل الإعلام هذه، هي أسماء وردت بناء على إفادات الأشخاص الذين تم الاستماع الى إفاداتهم وليس بناء على المستندات الواردة في الملف.

وصدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان التالي:

“يتم تداول أسماء بعض القضاة في بعض وسائل الإعلام في معرض التحليلات والمعلومات حول مراسلات المديرية العامة لأمن الدولة بشأن المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت.

ويهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح ما يلي: إن اسماء القضاة التي وردت في وسائل الإعلام هذه، هي أسماء وردت بناء على إفادات الأشخاص الذين تم الاستماع الى إفاداتهم وليس بناء على المستندات الواردة في الملف. لذلك إقتضى التوضيح”.