أمن الدولة يوقف شخصاً من دولة عربية يرهب المواطنين في المتن

تمكن جهاز أمن الدولة من توقيف أحد الأشخاص من دولة عربية مقيم بطريقة غير شرعية، ويعمل على على إرهاب المواطنين بقوة السلاح في قضاء المتن.

ووفقاً لما جاء في بيان أمن:

“بعد توافر معلومات عن إقدام المصري (ع.ج.ب.) على افتعال مشاكل وإطلاق النار في الهواء وإرهاب المواطنين في قضاء المتن، وبنتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت شعبة الخدمة والمعلومات في المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان وجود المذكور وتوقيفه، وقد تم ضبط مسدسين حربيين بحوزته، وكمية من حشيشة الكيف في مكان إقامته، وتبين أن الموقوف مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص”.