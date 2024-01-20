السبت 8 رجب 1445 ﻫ - 20 يناير 2024 |
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أمن المطار يحبط محاولة تهريب عشرة كيلوغرامات من الكبتاغون إلى القاهرة

منذ ساعة واحدة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه “في إطار تصديها لمحاولات تهريب الممنوعات عبر مطار رفيق الحريري الدولي ورغم القرصنة الإلكترونية التي تعرّضت لها شاشات المغادرة والوصول في المطار ونظام تفتيش الحقائب الذي سارعت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، سواء جهاز أمن المطار والأمن العام والمديرية العامة للطيران المدني الى وضع خطة بديلة للحؤول دون إحداث أي فوضى.

تواصل فصيلة التفتيشات في المطار تصديها لمحاولات تهريب الممنوعات ولا سيما المخدرات عبر المطار والتي يبتكر المهربون يومياً أساليب جديدة لإنجاح عملياتهم، وفي هذا الإطار تمكنت هذه الأخيرة من إحباط محاولة لتهريب كمية من الكبتاغون قدّرت بحوالى عشرة كيلوغرامات كانت مجموعة من ثلاث أشخاص من التابعية السورية يحاولون تهريبها إلى القاهرة ليل أمس حيث كانوا يخبئون تلك الممنوعات على شكل معلبات مواد غذائية”.

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