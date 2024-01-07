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أميركا تنتقد "إسرائيل" وتُحذّرها: نجاح الحرب ضدّ "حزب الله" سيكون صعبًا

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2024 10:51 صباحًا
"حزب الله"

"حزب الله"

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أشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أنّ “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذرت “إسرائيل” في مباحثات خاصة من توسيع الحرب لتشمل لبنان، وسط قلق في الإدارة الأميركية تجاه تصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع الحرب”.

ولفتت الصحيفة نقلًا عن تقييم استخباري أميركي، أنّ “نجاح “إسرائيل” في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر في غزة سيكون صعبًا”.

كما ذكرت الصحيفة أن “إدارة بايدن ترى أنه لا أحد سيستفيد من خروج الصراع لما هو أبعد من غزة”.

فيما نقلت عن مسؤولين أميركيّين أنّ “إسرائيل قصفت مواقع للجيش اللبناني 34 مرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، لافتة إلى أنّ “ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله أثار انتقادات من واشنطن”.

في الوقت نفسه، نقلت “واشنطن بوست” عن مسؤول أميركي قوله إنّ “حزب الله تهديد لإسرائيل ولها الحق بالدفاع عن نفسها”.

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