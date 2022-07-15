أميركا متفائلة: يمكن الوصول إلى حل في المفاوضات بين لبنان واسرائيل

رحبت الولايات المتحدة اليوم الجمعة الواقع في 15 تموز بالجهود التي يبذلها لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن الحدود البحرية بين البلدين”، مشيرة الى أنها “ما زالت ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية بين البلدين”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يفضي إلى “استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد أن من الممكن الوصول إلى حل”.

وأشار برايس الى أن “لا يمكن إحراز تقدم صوب الوصول إلى حل إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين”.

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة من شأنها أن تساعد على تحديد موارد النفط والغاز التي تمتلكها كل دولة.

وعرقل النزاع على الحدود الفاصلة بين البلدين أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة في مناطق بشرق البحر المتوسط وأدى إلى زيادة مخاطر تصاعد حدة التوتر بينهما.