أمير سعودي رداً على نصر الله: أيها الكاذب.. لم نسلح أحداً من أحزاب لبنان احتراماً للدولة

غرد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود عبر حسابه على تويتر رداً على خطاب حسن نصر الله:

“الكاذب حسن نصر الشيطان في كل خطاباته يجب أن يدخل السعودية ضمن كذباته, أيها الكاذب السعودية لم تسلح أحد من أحزاب لبنان احتراماً للدولة مع قدرتها على ذلك بل قدمت المشاريع والدعم للحكومة لكن العقلية الفارسية لا تفهم الدعم إلا من خلال دعم الإرهاب والسلاح وهذا ما تجيده أنت وعصابتك”.

الكاذب حسن نصرالشيطان في كل خطاباته يجب أن يدخل السعودية ضمن كذباته, أيها الكاذب السعودية لم تسلح أحد من أحزاب لبنان احتراماً للدولة مع قدرتها على ذلك بل قدمت المشاريع والدعم للحكومة لكن العقلية الفارسية لا تفهم الدعم إلا من خلال دعم الإرهاب والسلاح وهذا ما تجيده أنت وعصابتك — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 18, 2021