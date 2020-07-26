أمير سعودي يعلق بسخرية على دعوة وزير “حزب الله” للاستثمار في لبنان.. فماذا قال؟

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في تعليق ناري حمل طابع السخرية، ألقى الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد الضوء على حجم التباين بين تصريحات المسؤولين اللبنانين “الوردية”بظاهرها، ولكنها في الحقيقة بعيدة كل البعد عن معاناة المجتمع اللبناني.

كلما الأمير السعودي جاء تعليقاً على دعوة وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للاستثمار في بلاده.

وقال الأمير السعودي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: “جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات.. لا تفوتوا الفرصة”.

جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات .. لاتفوتوا الفرصة https://t.co/h2usoiBurZ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) July 25, 2020

وكان الوزير “حب الله”، قد قال خلال مصنع الامصال اللبنانية في الشويفات وفقا لما نقله تلفزيون الجديد: “ما شاهدناه اليوم هو تقدم كبير بالنسبة للمعدات والاجراءات التي ترقى الى اعلى مستويات الجودة وتأمين السلامة العامة..”

وتابع قائلا: “المصنع يتمتع بإمكانيات كبيرة. وأشجع اللبنانيين والمصنع كذلك على تشجيع الصناعة اللبنانية واطلب من جميع اللبنانيين الاستثمار في الصناعة وتشجيعها وعلى رأسها الصناعات الدوائية. كما ادعو المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فلبنان بحاجة لكم ولدعمكم”.