أمين الجميل: أتمنى على فخامة الرئيس تأجيل اللقاء الوطني واعادة ترتيب أولوياته

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تمنى الرئيس أمين الجميل على فخامة الرئيس ميشال عون تأجيل اللقاء الوطني واعادة ترتيب أولوياته وفق مقتضيات الدستور.

واعتبر الجميل أن الدعوة بالشكل الواردة فيه لا تحاكي الخطر الوجودي المتربص بلبنان في ضوء المخاطر الداخلية والاقليمية ومصادرة السيادة وقرار الدولة.

وأصدر عن مكتب الرئيس أمين الجميل البيان التالي:

“إجابة على دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصادرة عن فرع المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الى لقاء وطني يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري، يهم الرئيس أمين الجميل إيضاح التالي:

ان الرئيس أمين الجميل لا يترك فرصة إلا ويؤكد دعمه للمؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، ولا يدع فرصة حوار وطني إلا ويلبيها إيمانا منه بنهائية لبنان ووحدة أرضه وشعبه ومؤسساته.

وعليه، يلفت الرئيس أمين الجميل الى المقتضيات التالية:

أولا: ان الدعوة بالشكل الواردة فيه لا تحاكي الخطر الوجودي المتربص بلبنان في ضوء المخاطر الداخلية والاقليمية ومصادرة السيادة وقرار الدولة. وأي لقاء تغيب عنه هذه الاولويات- الثوابت كشرط ملزم لـ”حماية الاستقرار والسلم الاهلي” كما ورد في نص الدعوة، يبقى مشوبا بعيب تكويني ترتد تداعياته على الوطن وأهله.

ثانيا: يتمنى الرئيس أمين الجميل على فخامة الرئيس ميشال عون تأجيل اللقاء الوطني واعادة ترتيب أولوياته وفق مقتضيات الدستور ومصلحة الدولة العليا بما يحفظ سيادة لبنان ونسيجه الواحد ودوره الريادي وعلاقاته العربية والدولية”.