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أمين سلام: المكون السني قادر على تجاوز ما اتهم به من "إحباط وتشرذم"

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2023 10:10 صباحًا
أمين سلام

أمين سلام

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رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ “انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وانتخابات مفتي المناطق، تأكيد على مبدأ تجديد القيادات السنية، وأكبر دليل على أنّ هذا المكوّن السني يعيش حالة تداول على السلطة بطريقة ديمقراطية رصينة وراقية وموثوقة في وقت تشهد البلاد حالة من الفوضى والفراغ”.

سلام اعتبر على صفحته عبر منصة “إكس”، أنّ “كل ذلك يُجدّد التأكيد على أنّ المكون السني قادر على تجاوز وتخطي ما اتهم به من حال إحباط وتشرذم، ويؤّكد للجميع في الداخل والخارج أنّ الطائفة السنية في لبنان شريحة واسعة تُجدّد قيادتها وتعمل باستمرار وفق القوانين على تشريعها ووجودها”.

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