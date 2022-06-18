أمين سلام: نعمل بتصميم على اعادة إحياء افضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بوزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس وفد مملكة البحرين السيد زايد بن راشد الزياني، في حضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.

وخصص الاجتماع الذي عقد في جنيف على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، للبحث في عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البحرين ولبنان.

وعرض سلام المناخ الاقتصادي والاستثماري في لبنان والاصلاحات البنيوية التي تتبعها الحكومة، في سبيل توفير الأجواء المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية، مشيرا في هذا الصدد الى العمل على تطوير واقرار القوانين والتشريعات التي تتماشى والمتطلبات العالمية في مجال حماية الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة.

وقال سلام: “ان مملكة البحرين الشقيقة لطالما ساندت لبنان وكانت الى جانبه، ونحن نعمل بتصميم على اعادة إحياء افضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي”.