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أنطوان حبشي: المؤسسات الأمنية تلعب دوراً بارزاً حفاظاً على استمرارية الوطن

24 - يونيو - 2021
النائب أنطوان حبشي

النائب أنطوان حبشي

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التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم، وفدا من تكتل الجمهورية القوية ضم النائبين طوني حبشي وسيزار المعلوف والوزير السابق ملحم رياشي وعماد خوري، وكان عرض للأوضاع العامة.

وفي ختام اللقاء، صرح حبشي باسم الوفد: “الزيارة أتت في إطار إظهار التفهم للوضع المعيشي الصعب الذي تمر به المؤسسات كافة، ولا سيما قوى الأمن الداخلي وعناصرها”.

أضاف: “المؤسسات الأمنية تلعب دورا بارزا في الحفاظ على استمرارية الوطن، بالإضافة إلى المهام الملقاة على عاتقها في ضبط الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطنين”.

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