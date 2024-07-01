أنطوان حبيب يكشف لصوت بيروت شروط وآلية الحصول على قرض من مصرف الإسكان

في ظل الأزمة المصرفية وبعد حوالي خمس سنوات من تعطل دور المصارف اللبنانية و توقفها عن منح القروض، تأتي بقعة ضوء في وسط الظلمة الحالكة لتعيد للبنانيين الأمل في مستقبلهم حيث يٌعاود مصرف الإسكان عمليات الإقراض للبنانيين بشروط غير تعجيزية تمكّنهم من ترميم او بناء أو شراء منازل جديدة

في هذا الإطار يشرح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب لصوت بيروت إنترناشونال الشروط للحصول على القرض وآلية العمل بعد تقديم الطلب وقبوله و موعد الحصول على أموال القرض.

وعدد حبيب الشروط التالية من اجل الحصول على القرض :

أن يكون المقترض لبنانياً وأن لا يكون مستفيداً من أي قرض سكني آخر، أن تتراوح مداخيلهم (مدخول الأسرة بكاملها أي الزوج والزوجة والأولاد العاملين) الشهرية بين 1000 و2500 دولار وألا يمتلك منزلاً على كامل الأراضي اللبنانية، كما يفضّل أن تخصص القروض للشقق خارج المدن.

وبالنسبة للآلية يقول حبيب “بعد تقديم الطلب يبحث النظام الالكتروني في الطلب و يعطي الجواب لطالب القرض وفي حال قبول طلبه يُطلب منه التوجه إلى احد فروع المصرف من أجل تقديم المستندات اللازمة التي تتطابق مع الطلب”.

ويتابع حبيب “بعدها يقوم الفرع بفحص هذه المستندات و التأكد من صحتها و إذا اكتملت الأوراق و كان مقدم الطلب مستوفي الشروط يُرسَل الطلب إلى الصندوق العربي و من ثم يتم تحويل المبلغ المطلوب بالدولار الأميركي وعندها يتم إمضاء عقد القرض بين مصرف الإسكان وصاحب القرض ويتضمن هذا العقد كيفية تسديد القرض و شروط معينة ومن ثم يتم التسجيل لدى كاتب العدل وتسجيل الرهن في الدوائر العقارية”.

وأشار حبيب إلى ان قيمة القرض من الصندوق الكويتي تبلغ 50 مليون دينار كويتي مُقسّم على خمس سنوات لافتاً إلى ان عدد من زار الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان 22 ألف شخص و بلغ عدد الذين لم يكملوا طلباتهم حوالي 3 آلاف شخص اما الذين أكملوا تقديم طلباتهم ولم يقدموا المستندات تجاوز عددهم الألف شخص.

موضحاً انه أذا جرى قبول الطلب من النظام و اكتملت المستندات يتم القبض فوراً دون أي (واسطة) و ذلك بعد رهن العقار الذي سيشتريه صاحب القرض علماً أن قيمة الفائدة تبلغ 6% على 20 سنة.

وأكد حبيب في الختام “سنبقى نسعى من اجل تأمين قروض لمساعدة الشباب اللبناني كي لا يهاجروا و يبقوا في أرضهم و في مناطقهم فبعد الصندوق العربي الكويتي، سنذهب إلى أبو ظبي وقطر والرياض”.