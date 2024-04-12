أنطوان زهرا: الحكيم رأس الحكمة

كتب عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرا عبر منصة “أكس”: “في وداع الشهيد باسكال سليمان، أثبت الحكيم، خلافاً لرأي الحاقدين، انه رأس الحكمة”.

هذا وأكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في وداع باسكال سليمان أن “لمَن يسأل “وهلّق شو؟” الجواب “وقت الخطر قوات” والمواجهة مستمرّة.

وقال: “مواجهتنا ليست للثأر ولا ردّة فعل وليست طائفيّة أو مناطقيّة أو عرقيّة بل هي للانتقال من الواقع المؤلم والمرير إلى الواقع المرتجى”.

وتابع “مواجهتنا مستمرّة مع جميع اللبنانيين الشرفاء كي لا نتعرّض كل 5 أو 10 سنوات إلى حرب جديدة وكي لا نخجل بجواز سفرنا اللبناني أمام العالم وكي لا نبقى “موسومين” ببلد الإرهاب والكبتاغون وكي لا تستمر عمليّات الاغتيال والقتل والخطف كما حصل مع باسكال”.

وأضاف: مواجهتنا مستمرّة كي تصبح لدينا حدود معروفة ومضبوطة “مش إنّو سيّارة مجرمين معن جثّة إنسان تقدر بهالبساطة تقطع بين لبنان وسوريا”.

وأكد أن “مواجهتنا لكي يبقى قرارنا بيدنا “مش نوُعا بيوم من الإيام ونلاقي حالنا بحرب إلا أوّل ما إلا آخر بقرار مدري من مين ومن وين جرّ ورح يجر علينا” أكثر وأكثر الويل والخراب الذي لبنان بغنى عنه ولا مصلحة له به”.

وشدد على أن “لا يراهن أحد على خيبة أملنا أو تعبنا فلن نيأس ولن نتعب ولن نستسلم ولن ننسى”.

وختم جعجع “طريقنا ليس سهلاً وسنسير به يداً بيد للوصول إلى التغيير الفعلي “وحراسنا لا نعسوا ولا رح ينعسوا وما منخاف من شي” ولن يُعيقنا أيّ غدر مهما يكون الطّريق شاقًّا”.