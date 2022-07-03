أنطوان زهرا: ندعو النواب التغيريين والسياديين للاتفاق على اسم موحّد لرئاسة الجمهورية

أوضح النائب السابق أنطوان زهرا، أن “القوات اللبنانية التي تمثل القوة الأكبر بادرت عند انتخابات نائب رئيس مجلس النواب واليوم الى القول إنها على الرغم من أحقيتها لا ترشح أحداً منها لرئاسة الجمهورية، إنما تدعو النواب التغيريين والسياديين الى الاتفاق على اسم موحد”.

وأشار زهرا عبر “العربية – الحدث” الى أنه “من الطبيعي أن يدعو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية ميشال عون بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر لانتشال لبنان من القعر، تجنباً من الفراغ الرئاسي”.

مضيفاً أن “‏بعد دعوة الراعي الى المشاركة في الانتخابات التي تراجع فيها حلفاء حزب الله من البديهي أن يلجأ صاحب الغبطة للدعوة إلى ‏احترام الدستور بنصوصه بشكل دقيق تجنباً للأسوأ”.