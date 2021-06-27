الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أنور الخليل: لقاء خلدة واجب أخلاقي وضرورة وطنية

27 - يونيو - 2021
النائب أنور الخليل

النائب أنور الخليل

A A A
طباعة المقال

استقبل النائب أنور الخليل، في دارته في حاصبيا، أعضاء من اللجنتين الاجتماعية والإدارية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.

وقد اطلع الخليل من اللجنة الاجتماعية على برنامج عملها وسعيها للوقوف إلى جانب الناس وخصوصا المحتاجين لمواجهة الأزمة الحالية، ومن اللجنة الإدارية على برنامج عملها المكثف في مجال المحاضرات والدورات التدريبية والندوات بهدف تمكين أبناء المجتمع وتفعيل قدراتهم الانتاجية.

وقد أكد الخليل على “ضرورة تنسيق لجان المجلس المذهبي مع مؤسسة الخليل الاجتماعية ومع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية”، معولا على دورها “في هذه الظروف الاستثنائية”.

وثمن “خطوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واللقاء الذي حصل في خلدة”، معتبرا انه “واجب اخلاقي وضرورة وطنية، وضرورة لتنقية الاجواء سيما بين أبناء طائفة الموحدين الدروز”.

كما دعا اللجنة الاجتماعية الى “وضع خطة عمل طموحة لبناء شبكة امان اجتماعي، على ان ترتكز هذه الخطة الى ميزانية تعتمد على تضافر جهود المقيمين والمغتربين”، مطلقا شعار “لا محتاج في طائفة الموحدين الدروز”.

وختم الخليل كلمته معاهدا المجتمعين على “البقاء الى جانبهم لتطوير عملهم ودعمهم لما فيه خير لبنان وخير طائفة الموحدين الدروز”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اسرار الصحف
    هذا أبرز ما جاء في اسرار الصحف اليوم
    السوبرماركات
    ابتداء من هذا التاريخ.. السوبرماركت ستتوقف عن قبول بطاقات اللولار
    وزير ​السياحة​ وليد نصار
    ​وزير السياحة غير مطمئن: هنا ستظهر المشاكل الإقتصادية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي