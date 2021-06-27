أنور الخليل: لقاء خلدة واجب أخلاقي وضرورة وطنية

استقبل النائب أنور الخليل، في دارته في حاصبيا، أعضاء من اللجنتين الاجتماعية والإدارية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.

وقد اطلع الخليل من اللجنة الاجتماعية على برنامج عملها وسعيها للوقوف إلى جانب الناس وخصوصا المحتاجين لمواجهة الأزمة الحالية، ومن اللجنة الإدارية على برنامج عملها المكثف في مجال المحاضرات والدورات التدريبية والندوات بهدف تمكين أبناء المجتمع وتفعيل قدراتهم الانتاجية.

وقد أكد الخليل على “ضرورة تنسيق لجان المجلس المذهبي مع مؤسسة الخليل الاجتماعية ومع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية”، معولا على دورها “في هذه الظروف الاستثنائية”.

وثمن “خطوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واللقاء الذي حصل في خلدة”، معتبرا انه “واجب اخلاقي وضرورة وطنية، وضرورة لتنقية الاجواء سيما بين أبناء طائفة الموحدين الدروز”.

كما دعا اللجنة الاجتماعية الى “وضع خطة عمل طموحة لبناء شبكة امان اجتماعي، على ان ترتكز هذه الخطة الى ميزانية تعتمد على تضافر جهود المقيمين والمغتربين”، مطلقا شعار “لا محتاج في طائفة الموحدين الدروز”.

وختم الخليل كلمته معاهدا المجتمعين على “البقاء الى جانبهم لتطوير عملهم ودعمهم لما فيه خير لبنان وخير طائفة الموحدين الدروز”.