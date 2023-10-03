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أهالي البترون يُلوّحون بالتصعيد: لإيجاد حل جذري لانقطاع الكهرباء

منذ 45 دقيقة
البترون

البترون

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جدد أهالي منطقة البترون مناشدتهم القيمين على قطاع الكهرباء في المنطقة “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التيار الكهربائي إلى المنطقة، إثر انقطاعه منذ يوم الأحد بسبب إضراب موظفي الشركة الخاصة المولجة تحويل الكهرباء في المحطة في محلة بسبينا، وغياب العامل التابع لمؤسسة كهرباء لبنان، والذي يعمل في محطة التحويل ومهمته تشغيل المحولات في أوقات محددة لا يلتزم بها ولا يقوم بالتحويل إلا عند حضوره ولمدة قصيرة”.

واستنكر الأهالي في بيان “وضعهم تحت رحمة الموظفين الذين لا يأبهون لمعاناة المواطنين وحاجتهم للتيار الكهربائي”، وحذروا من “اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم إيجاد حل جذري ونهائي لهذه القضية”.

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