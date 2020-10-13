أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج حذّروا من شركات وهمية

أعلنت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان انه “حرصا منا على حماية شؤون طلابكم الذين يدرسون في الخارج، نتوجه إليكم ببالغ الاخلاص والصدق لنحذركم من مجموعات كثيرة دخلت على خط القرار الداعم للدولار الطلابي، عبر شركات تجارية بحيث توهم الاهل بتأمين المستندات اللازمة للطالب من الجامعة، وتحاول استغلالهم من خلال مكاتب أنشئت لهذه الغاية كي تحول الاموال الى حسابها أو حساب آخر، كونها تمثل الجامعات كذبا، والهدف هو سرقة اموالكم.

لذا نحذركم من هذه الفئات، والمطلوب منكم الاعتماد فقط على الافادة الصادرة عن الجامعات حصرا ومباشرة لكم، ونحن سنأخذ الإجراءات اللازمة مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ليأخذ ذلك ضمن آلية التنفيذ، علما أن جمعية الاهالي قد تواصلت مع جهات في الدول المعنية وهي ذات ثقة، وطلبت منها التعاون في مساعدة الطلاب وتسهيل امورهم لتأمين المستندات المطلوبة، فعملت على ذلك مشكورة وأرسلت دفعة كبيرة من هذه الطلبات الى لبنان، وتم استلامها من قبل أولياء الأمر دون أي اعباء تذكر وما زلنا نتابع ذلك”.