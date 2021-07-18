الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أهالي المحمرة وببنين وجديدة القيطع: ما سبب عدم تفعيل محطة كهرباء نهر البارد؟

18 - يوليو - 2021
شبكة كهرباء (صورة تعبيرية)

شبكة كهرباء (صورة تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

توجه أهالي بلدات المحمرة وببنين وجديدة القيطع، في بيان، بسؤال لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ولشركة كهرباء لبنان عن “سبب عدم تفعيل محطة نهر البارد بشكل كلي واستغلال الطاقة المائية في ظل أزمة نقص الفيول والمحروقات والفواتير الباهظة للاشتراكات”، محملين “مسؤولية هذا الاستهتار” لإدارة الشركة ومؤكدين أنه “لا يمكن القبول بهذا الإجحاف” وأنه “يجب إعطاء جزء من هذا التيار الكهربائي لهذه المناطق”.

أضاف الأهالي في بيانهم: “لو تم تشغيل كل التوربينات كانت الكهرباء لتكفي كل عكار، ولكن للأسف هناك اهمال لا يمكن تحمله”.

وقالوا: “سنتحرك في خطوات تصعيدية وهدفنا إنصاف المنطقة وإعطاء أبسط الحقوق، فالناس ليس لها قدرة على دفع فواتير الاشتراكات، فكيف للفقير أن يستمر بالحياة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    في البقاع.. توقيف مطلوب وضبط كميات من الأسلحة والذخيرة
    النائب علي حسن خليل
    حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!
    أمير قطر خلال استقباله الوزيرين زياد مكاري ووليد نصار
    رسالة خطية من الرئيس عون إلى أمير قطر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!