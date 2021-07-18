أهالي المحمرة وببنين وجديدة القيطع: ما سبب عدم تفعيل محطة كهرباء نهر البارد؟

توجه أهالي بلدات المحمرة وببنين وجديدة القيطع، في بيان، بسؤال لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ولشركة كهرباء لبنان عن “سبب عدم تفعيل محطة نهر البارد بشكل كلي واستغلال الطاقة المائية في ظل أزمة نقص الفيول والمحروقات والفواتير الباهظة للاشتراكات”، محملين “مسؤولية هذا الاستهتار” لإدارة الشركة ومؤكدين أنه “لا يمكن القبول بهذا الإجحاف” وأنه “يجب إعطاء جزء من هذا التيار الكهربائي لهذه المناطق”.

أضاف الأهالي في بيانهم: “لو تم تشغيل كل التوربينات كانت الكهرباء لتكفي كل عكار، ولكن للأسف هناك اهمال لا يمكن تحمله”.

وقالوا: “سنتحرك في خطوات تصعيدية وهدفنا إنصاف المنطقة وإعطاء أبسط الحقوق، فالناس ليس لها قدرة على دفع فواتير الاشتراكات، فكيف للفقير أن يستمر بالحياة”.