أهالي بلدة كفرجوز النبطية يطالبون بتأمين المياه المقطوعة منذ 10 ايام

ناشد أهالي بلدة كفرجوز في منطقة النبطية، كلا من وزير الطاقة والمياه ومحافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، ورئيس مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر ونواب النبطية، التدخل السريع لاعادة المياه الى البلدة والمقطوعة منذ 10 أيام عنهم بسبب احتراق الغاطسة في بئر النجدة الذي يغذي بلدتهم بمياه الشفة والتي يوفرونها الآن من خلال شرائها بالصهاريج، ما يتكبدون خسائر إضافية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانونه.

وتساءل الأهالي، هل يعقل ان يستمر انقطاع المياه عنهم هذه المدة ومن دون عملية اصلاح الغاطسة والمؤسسة تجبي رسوم الاشتراكات منهم؟، مع العلم ان العملية لا تحتاج الى مبلغ كبير من المال، وهل يعقل ان لا يتدخل نواب النبطية مع رئيس مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للطلب اليه القيام بواجباته في اصلاح العطل لاعادة المياه الى البلدة؟”.