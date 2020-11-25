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أهالي ضحايا انفجار المرفأ يمهلون مجلس النواب نصف ساعة… وإلا

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 10:43 صباحًا
انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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طالب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في بيان  بـ”توقيع مرسوم مساواة شهدائنا بشهداء الجيش اليوم، خصوصاً وأنّ الأمر يمكن أن يُحلّ بتوقيع من نائب واحد، وسنمهل مدّة نصف ساعة لإقرار هذا المرسوم وإلا سندخل إلى مجلس النواب لإجبارهم على ذلك”.

وقال الأهالي: “بدأت مهلة النصف ساعة، وسندخل اليوم إلى مجلس النواب إما على جثثنا أم لنضيء فيه الشموع على أرواح شهدائنا ورفع صورهم”.

وأضافوا: “نظام المحاصصة يتحمّل مسؤوليّة الإنفجار ونعدّ العدّة لمعركتنا الحقيقيّة وسندلوا بدلونا في وقته فاسحين المجال أمام ما تبقّى من قضاة نزيهين في أن ينصفونا بحكم نزيه وشفاف وإلا ستكون لنا مواقف قد تتخطّى حدود الوطن”، وتابعوا: “تناقشنا مع القاضي صوّان في أدقّ التفاصيل في ما خصّ انفجار المرفأ ونحن الآن ضائعون بين الرئيس نبيه برّي والقاضي صوّان وسنتابع هذا الأمر لنضع الإصبع على الجرح “تنشوف مين عم يكذّب علينا”.

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