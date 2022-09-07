بالفيديو.. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحاصرون منزل وزير العدل

نفّذ عدد من اهالي ضحايا انفجار 4 آب، ترافقهم مجموعة من الناشطين، وقفة احتجاجية مساء الأربعاء 7 أيلول امام منزل وزير العدل “هنري خوري” في الحازمية، استكمالًا للوقفة التي نفذوها بعد ظهر اليوم امام قصر العدل، رفضًا للاقتراح الذي قدمه خوري الى مجلس القضاء الاعلى بانتداب قاض رديف للقاضي “طارق البيطار”، لاستكمال التحقيقات وموافقة المجلس هذا القرار.

ورفض المتحدثون باسم الاهالي قرار وزير العدل، واعتبروا انه “يخيط قانونًا جديدا على حسابه وعلى حساب السياسيين”.

ودعوا مجلس القضاء الاعلى “لتنفيذ التعيينات القضائية بدل الموافقة على قرار غير قانوني حتى يستكمل القاضي بيطار تحقيقاته للوصول الى الحقيقة”.

كما اتهموا وزير المال “بعدم توقيع مرسوم في صلب عمله، وطالبوا بملاحقته نظرًا لإخلاله بواجباته الوظيفية، وضرورة محاكمته امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، رافضين اتهامات وزير العدل لهم بأنهم مسيسون.