أهالي ضحايا تفجير المرفأ يساندون أهالي ضحايا مركب الموت

قدّم تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، من “أهالي شهداء مركب الموت بعظيم العزاء والأسف لفقدان أحبائهم وفلذات أكبادهم بهذه الفاجعة المؤلمة التي اصابتنا جميعاً بالصميم.”

واستنكر في بيان “غياب الدولة عن القيام بواجباتها لجهة إحتضان ذوي الضحايا شهداء البحث عن لقمة العيش”.

ودعا التجمّع “المعنيين للقيام بواجباتهم واعلان الحداد العام وتنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية”.

كما حثّ على “إلزام المؤسسات الإعلامية ببث برامج تليق بهذه الفاجعة بدل ما نراه من على الشاشات من برامج فكاهية وغنائية كأن شيئًا لم يحصل”.