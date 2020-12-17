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أهالي “طفيل” الحدودية يطالبون بتأمين التيار الكهربائي لبلدتهم

منذ 4 دقائق
أهالي طفيل الحدودية يطالبون بتأمين التيار الكهربائي لبلدتهم

أهالي طفيل الحدودية يطالبون بتأمين التيار الكهربائي لبلدتهم

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زار وفد من بلدة طفيل الحدودية رئيس دائرة مؤسسة كهرباء لبنان في بعلبك للمطالبة بتأمين التيار الكهربائي للبلدة اللبنانية المهددة بقطع امدادات الكهرباء عنها أواخر الشهر الحالي، والتي كان يتم استجرارها من سوريا، بسبب امتناع الدولة اللبنانية عن دفع ما يتوجب عليها للدولة السورية، نتيجة عاملين وهما قانون قيصر من جهة، ولأن مثل هذا الأمر يتطلب صدور قرار عن مجلس الوزراء.

وأكد الوفد استعداد أهالي بلدة طفيل دفع قيمة الفواتير المترتبة عليهم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لتأمين التيار الكهربائي لبلدتهم، خصوصا وأنهم على أبواب فصل الشتاء، ولارتباط الكهرباء بتأمين المياه والتدفئة والإنارة والكثير من الاستخدامات المنزلية.

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