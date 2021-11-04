أهالي موقوفي أحداث خلدة يستنكرون افتراءات المحكمة العسكرية والقاضي صوان

عبر أهالي الموقوفين من أبناء العشائر في خلدة، عن استيائهم الشديد من الافتراءات التي تقوم به المحكمة العسكرية وبخاصة قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، حيث لا يزال واحد وعشرون شابا من أبناء خلدة معتقلين لديها.

واستغرب الأهالي في بيان أصدروه هذه الليلة، عدم إلقاء القبض حتى الساعة على أي من عناصر “حزب الله” المسلحين، الذي اعتدوا على خلدة وروعوا النساء والأطفال والشيوخ وهؤلاء معروفون بالأسماء والعناوين عند الأجهزة الأمنية المتابعة.

وحمل الأهالي جميع المرجعيات الدينية والحزبية والسياسية والامنية، المسؤولية عن كرامة وسلامة أبنائنا الموقوفين و إذ نطالب جميع أبناء العشائر في الوطن والاغتراب الوقوف صفا واحدا لتجاوز هذه المحنة والضغط على كل الجهات المعنية لإطلاق الموقوفين وإغلاق هذا الملف، حفاظا على العيش المشترك والسلم الاهلي.

كما دعوا الجميع إلى المشاركة في اللقاء التضامني الذي سيعقد غدا الجمعة الساعة الواحدة والنصف من ظهر غد الجمعة في شارع العرب في خلدة والذي سيشارك فيه علماء وحقوقيون ووجوه العشائر من كل لبنان.