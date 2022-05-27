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أهالي موقوفي مرفأ بيروت: لمحاكمة عادلة

27 - مايو - 2022
صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

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أعلن أهالي الموقوفين في جريمة مرفأ بيروت، في بيان، خلال وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت، “ان هناك شقين لوقفتنا.

الشق الاول ان الحكومة وضعت اسماء الموقوفين الاداريين قبل التحقيق معهم وقبل استجوابهم، وذلك لاسكات الرأي العام باخفاء المسؤولية الامنية والقضائية والسياسية، وتضليل الحقيقة. فكان هذا التوقيف تعسفيا”.

وتابع البيان: “سنتان في السجن ونصف سنة في الاحتجاز، ولم يتم التحقيق معهم والسماح لهم بالدفاع عن انفسهم. اهلنا موقوفون “بدلا عن ضائع”، لماذا اهلنا في السجون ومدعى عليهم فيما آخرون يسرحون ويمرحون؟”.

وطالب الاهالي بمحاكمة عادلة فورا والسماح لاهلنا باثبات براءتهم اذا كان هنالك اي ادانة عليهم. اما الشق الثاني، بما ان هناك توقيفا مستمرا لسير العدالة والتحقيق، والصراعات مستمرة بين القضاء والسياسيين برفض وزير المال التوقيع على التعيينات الجديدة للهيئة العامة نحن نطالب بتخلية سبيل اهلنا فورا ومنعهم من السفر الى ان تستعيد مؤسسات الدولة فعاليتها ويعود التحقيق. لان هذا الوضع غير مقبول وقد يستمر الى ما لا نهاية. اهلنا الاداريون يدفعون ثمن ملف أمني بحت، باحتجازهم كل هذه المدة”.

وختم: كفى ظلما”.

 

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