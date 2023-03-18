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أهالي هذه البلدة يعانون من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من أسبوع!

منذ ساعتين
تقنين الكهرباء

تقنين الكهرباء

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ناشد عدد من أهالي بلدة معاد في قضاء جبيل، المسؤولين للتحرك بسرعة لإعادة التيار الكهربائي إلى بعض أحياء البلدة التي انقطع عنها بعد تعطل المحول الكهربائي منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب بيان، لفت الأهالي الى ان شركة BUS كشفت على المحول وأبلغت كهرباء لبنان بأنه معطل ويجب تغييره وتم إزالته عن العمود، وأعربوا عن معاناتهم من نقص بكهرباء الدولة، حيث تزود ساعات التغذية حوالي 6 ساعات في النهار، وهم ينتظرون تركيب محول جديد بأسرع وقت ممكن بسبب الأعباء الكبيرة التي يتكبدونها، نتيجة رفع رسم الاشتراك وفواتير المولدات التي أصبحت تفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وأسعار المحروقات.

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