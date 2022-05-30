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أواخر أيار.. كتل حارة

منذ 55 دقيقة
الطقس

الطقس

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طقس ربيعي حار نهارًا يستمر اليوم وغدًا مع إستقرار بدرجات الحرارة وتبقى فوق المعدلات الموسمية نتيجة كتل حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان لتنحسر الأربعاء المقبل مع إنخفاض الحرارة لتعود حول معدلاتها… وفي التفاصيل:

الإثنين:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٠ و٣٠، بقاعًا بين ١٧ و٢٧ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٦ و٣٤ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الثلاثاء: طقس مستقر ومشمس إجمالًا، الحرارة مستقرة نسبيًا تتراوح بين ٢٠ و٣١ ساحلًا، بين ١٥ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الأربعاء: طقس مستقر قليل السحب مع ضباب محلي، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و٢٧ ساحلًا، بين ١٤ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

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