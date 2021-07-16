أوبرلين عقب لقائه شيا: أميركا مانح رئيسي يساعدنا في دعم السكان الاكثر ضعفا في لبنان

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ببيان لها، أن: “السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التقت اليوم، نائب المدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي نيكولا أوبرلين وآخرين لمعرفة المزيد عن الجهود المستمرة لبرنامج الاغذية العالمي من أجل معالجة تدهور حال الأمن الغذائي في لبنان. وقد قدم خبراء برنامج الاغذية العالمي للسفيرة شيا نظرة مفصلة عن سير عملية توزيع الغذاء على المجتمعات اللبنانية الأكثر ضعفا. وكانت السفيرة شيا ممتنة للقاء العديد من المستفيدين المباشرين الحاليين من البرنامج ومعرفة المزيد حول التحديات اليومية التي تواجهها هذه العائلات. وبعد مناقشة تجربتهم، جددت السفيرة شيا التزام حكومة الولايات المتحدة تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في لبنان قائلة: “لقد أصبح ثمن السلع الأساسية لا يحتمل بالنسبة للعديد من العائلات وهناك مشكلة حقيقية ومتنامية من انعدام الأمن الغذائي. نريد أن نفهم الدوافع الاقتصادية التي تتسبب بذلك وكيفية معالجتها. في غضون ذلك، نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم اللبنانيين وعائلاتهم ونقدر شراكة المؤسسات ذات الثقة كبرنامج الاغذية العالمي”.

ولفت البيان الى أنه “لمناسبة زيارة السفيرة شيا، قال نائب المدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي نيكولا أوبرلين: “الولايات المتحدة هي مانح رئيسي يساعدنا في دعم السكان الاكثر ضعفا في لبنان”. كما سلط السيد أوبرلين الضوء على الأثر الإيجابي لبرامج المساعدات الغذائية على سبل عيش آلاف الأسر”.

وذكر البيان بأنه “منذ العام 2012، قدمت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساعدات استفاد منها أكثر من مليون شخص في لبنان ممن يواجهون انعدام الأمن الغذائي. من خلال المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، يقوم برنامج الاغذية العالمي بتقديم مساعدات غذائية طارئة إلى 543000 شخص في لبنان من خلال برنامج الإستجابة لأزمة COVID-19، ويوزع مساعدات غذائية عينية وقسائم غذائية على ما يقرب من 78000 شخص متضرر من انفجار الرابع من آب 2020”.