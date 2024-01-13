أوتوستراد العبدة يغرق بالمياه.. ماذا عن أحوال باقي الطرقات؟

أعلنت غرفة التحكم المروري في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، أن هناك “تجمع للمياه على مستديرة العبدة والطريق البحرية المقابلة إليها والعمل جار على المعالجة من قبل عناصر الدفاع المدني”.

تجمع للمياه على مستديرة #العبدة والطريق البحريه المقابلة اليها والعمل جار

على المعالجه من قبل عناصر الدفاع المدني — التحكم المروري (@tmclebanon) January 13, 2024

وذكرت، “الطرقات الجبلية المقطوعة

كفرذبيان حدث-بعلبك

العاقورة حدث-بعلبك

عيناتا-الارز

جرد مربين-الهرمل

القبيات – الهرمل

وأضافت غرفة التحكم المروري، أن “طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا”.

وأردفت، “طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات حاليا”.

وختمت: “جميع مداخل العاصمة بيروت سالكة بشكل طبيعي”.

طريق #ترشيش_زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا" — التحكم المروري (@tmclebanon) January 13, 2024