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أوتوستراد العبدة يغرق بالمياه.. ماذا عن أحوال باقي الطرقات؟

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يناير - 2024 10:01 صباحًا
العبدة

العبدة

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أعلنت غرفة التحكم المروري في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، أن هناك “تجمع للمياه على مستديرة العبدة والطريق البحرية المقابلة إليها والعمل جار على المعالجة من قبل عناصر الدفاع المدني”.

وذكرت، “الطرقات الجبلية المقطوعة

كفرذبيان حدث-بعلبك

العاقورة حدث-بعلبك

عيناتا-الارز

جرد مربين-الهرمل

القبيات – الهرمل

وأضافت غرفة التحكم المروري، أن “طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا”.

وأردفت، “طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات حاليا”.

وختمت: “جميع مداخل العاصمة بيروت سالكة بشكل طبيعي”.

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