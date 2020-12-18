استمع لاذاعتنا

أوجيرو: اعتماد الرمز 2 للهواتف الأرضية بدلاً من 0

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 10:07 صباحًا
مركز أوجيرو في خلدة

مركز أوجيرو في خلدة

A A A
طباعة المقال

أعلنت هيئة “أوجيرو” أنه سيعتمد الرمز المحلي 2 للمشتركين الهاتفية التي يتم برمجتها على شبكة IMS بحيث سيصبح الترقيم الجديد لمشتركي شبكة IMS.

وأصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط قرار رقم ١/٦٦٦ “ترقيم للمشتركين على شبكة IMS” في إطار تنفيذ مشروع FTTx وLTE حيث يقتضي نقل المشتركين تدريجياً من السنترالات القديمة إلى شبكة IMS والإبدال التدريجي للرمز (٠) بالرمز (٢) لمشتركي الشبكة الثابتة

من جهتها، أعلنت هيئة “أوجيرو” أنه سيعتمد الرمز المحلي 2 للمشتركين الهاتفية التي يتم برمجتها على شبكة IMS بحيث سيصبح الترقيم الجديد لمشتركي شبكة IMS على الشكل التالي:

من داخل لبنان 02 بدل 01 مثلاً، ومن خارج لبنان 009612…

وبحسب الهيئة ستبرمج الارقام الجديدة على الشبكة وتستعمل لهذه الغاية مجموعات الأرقام المخصصة حالياً لمشتركي الهاتف الثابت مع ابدال الرمز 0 بالرمز 2 مع الابقاء على التوزيع المنطقي الحالي للأرقام.

وستصبح الرموز على الشكل التالي: 21 24 25 26 27 28 29 ، بدل 01 04 05 06 07 08 09 .

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

توقعات الطقس
طقس غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الـ”Weekend”
توقيف
بالصور – انتحل صفة “valet parking” فوقع في قبضة الأمن
المدارس في لبنان
لجنة متابعة الناجحين في الخدمة المدنية: للعمل على تثبيتنا في ملاك التربية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كورونا
قد تكون مصابا بكورونا إذا لم تستطع تمييز هذه الروائح
طائرة
بالفيديو: طرد عائلة من الطائرة بسبب رفض طفلتهم البالغة عامين ارتداء الكمامة
كهوف ضخمة مخبأة تحت بورنيو
اكتشِفوا متاهة الكهوف الضخمة والمخبأة تحت بورنيو